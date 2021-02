Plau am See / Parchim : Sollen Wölfe unter das Jagdrecht fallen?

Jagdverband Parchim möchte Regulierung des Wolfsbestandes. Landwirtschaftsministerium will keine festen Bestandszahlen.

Plau am See /Parchim | Mit dem Wolf zu leben, ist komplizierter als gedacht. Das bisherige Management greife nicht richtig. So ähnlich könnte ein wenig verkürzt die Aussage des Jagdverbandes Parchim in Bezug auf dem bisherigen Umgang mit dem Wolf aussehen. Es ist dabei nicht ...

