Morgens um Zehn : Kerstin Gedigk schenkt Bier und Glühwein in Lübz aus

Auch wenn es eigentlich heißt, kein Bier vor Vier, geht das in Lübz dank Kerstin's Team auch schon morgens um Zehn.

Lübz | Auch wenn es für Alkohol am Vormittag eigentlich noch etwas früh ist, hat Kerstin Gedigk in ihrem Getränke-Wagen schon voll zu tun. Während der Karneval-Eröffnung in Lübz ist sie mit ihrem Team vor Ort und versorgt die Narren mit Getränken und am Stand nebenan mit warmen Mahlzeiten. „Besonders der Glühwein geht heute ganz gut“, sagt Kerstin Gedigk....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.