Europäischer Tag des Notrufs : Kinder der Kita „Siggelkower Moosterzwerge“ lernen Verhalten im Notfall

Am Freitag war der europäische Tag des Notrufes. Anlässlich diesen Tages informierte Feuerwehrfrau Sarah Rattmann, die Kinder der Kita Mooster Zwerge in Siggelkow, wie sie sich im Notfall richtig verhalten.

Siggelkow | Schon die Kleinsten lernen es im Kindergarten: der Notruf 112 sorgt für schnelle Hilfe im Notfall. Die 112 ist eine Kurzwahlnummer, über die in ganz Europa Feuerwehren und Rettungsdienste erreicht und alarmiert werden können. Anlässlich des europäischen Tags des Notrufs am vergangenen Freitag, war Feuerwehrfrau Sarah Rattmann in der Naturverbundenen K...

