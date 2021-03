Lübz : Vieles neu in der Kindertagespflege

Die Kindertagespflege Lübz hat eine neue Leitung, auch im Gebäude selbst hat sich viel getan

Lübz | Durch Corona habe sich der Start ein wenig verzögert, meint Tina Grünwald. Sie betreibt jetzt mit ihrer Kollegin zusammen die Kindertagespflege in der Plauer Straße 43. Die Einrichtung selbst gibt es seit mehr als 12 Jahren, und nun in neuem Gewand. Auch innen wurde einiges verändert, alles ist sehr hell, und viel Platz scheint in dem kleinen Haus zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.