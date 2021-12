Gottesdienste zu Weihnachten : Kirche bietet besondere Feiertage in Plau, Barkow und Wessentin

Die evangelische Kirchengemeinde Plau am See hat ein buntes Programm für die Weihnachtstage auf die Beine gestellt. In Wessentin sogar direkt am Ufer der Elde. In Barkow unterm Scheunendach und in Plau vor der Kirche.

Plau am See | Um trotz der Corona-Pandemie den Menschen zu Weihnachten einen Besuch in der Kirche zu ermöglichen, hat die evangelische Kirchengemeinde Plau am See und Barkow/Brook viele Maßnahmen ergriffen, damit die Festtage dennoch besinnlich werden können. Am Heiligabend ist die St. Marien-Kirche in Plau von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Wir haben uns für eine Mis...

