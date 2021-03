Region rund um Lübz : Kirchen feiern Ostern trotz Corona

Andachten wird es in diesem Jahr entweder nur mit Maske und Abstand oder nicht in Präsenz geben.

Lübz, Goldberg, Plau am See | Für Hannah Poppe ist es keine einfache Zeit. „Viele Veranstaltungen haben wir aufgrund der aktuellen Bestimmungen und der Infektionslage absagen müssen“, berichtet die Pfarrerin der St. Marienkirche in Plau. So wurde unter anderem das für Sonnabend geplante Osterfeuer auf dem Plauer Friedhof aufgrund der Ausgangsbeschränkungen gestrichen. Kirchlich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.