Kita in Werder : Kleine Weltentdecker tauchen in die Zirkuswelt ein

Manege frei: In der Kindertagesstätte Werder startete ein Zirkusprojekt. Die Erzieherinnen haben schon viele Ideen, um die Begabungen ihrer Schützlinge herauszukitzeln.

Werder | Furioser Start in ein neues Projekt in der Kita „Weltendecker“ in Werder. 29 Jungen und Mädchen werden in der nächsten Zeit die Zirkuswelt auskundschaften. Mit einer Aufführung stimmte das Erzieherteam seine Schützlinge auf diese gemeinsame und spannende Entdeckungsreise ein. Kinder helfen traurigem Zirkusdirektor Das Stück handelte von Francesc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.