Goldberg : Kriminalpolizei ermittelt wegen mehrerer Graffiti-Schmierereien

Acht Farbschmierereien wurden an Hauswänden und in der Toilette einer Sporthalle entdeckt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Goldberg | Nach mehreren Graffiti-Schmierereien Ende vergangener Woche in Goldberg ermittelt die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigung. Acht Graffiti-Schmierereien festgestellt Am Freitag haben Polizeibeamte insgesamt acht Farbschmierereien - vornehmlich an Hauswänden - festgestellt. Dabei handelt es sich insbesondere um Schriftzüge, die einen Bezug zu ei...

