Lübz : Angelverein bereitet auf die Fischereischeinprüfung vor

Wer einen großen Fang machen möchte, braucht einen Angelschein. Einmal erworben, gilt er auf Lebenszeit. In Lübz startet im Frühjahr ein neuer Vorbereitungslehrgang.

Lübz | Wer einen großen Fisch an Land ziehen möchte, braucht den Fischereischein. Dafür muss man eine Sachkundeprüfung ablegen. Der Angelverein „Elde Lübz“ organisiert für das Frühjahr erneut einen Vorbereitungslehrgang zur Fischereischeinprüfung. Die Schulung verteilt sich auf fünf Tage und findet am 20., 21., 22., 27. und 28. Mai in Lübz statt. Daran teiln...

