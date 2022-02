Protest in Lübz : Ralf Grützmacher startet Online-Petition für Erhalt von Kleingärten

Lübzer Gärtner kämpfen dafür, dass ihre Schollen nicht zu Bauland werden: Seit dieser Woche läuft auf der Internetplattform von Campact eine Unterschriftenaktion. Auch in Geschäften sollen Listen ausgelegt werden.

Lübz | Der Gärtnerprotest in Lübz geht in die nächste Runde: Am Dienstagabend startete der Vorstand des Vereins „Am Erlengraben“ auf der Internet-Mitmachplattform von Campact eine Unterschriftensammlung. Campact ist ein 2004 gegründeter Verein, der sich selbst als Bürgerbewegung bezeichnet und Online-Kampagnen eine Bühne gibt. Auch interessant: Kleingärtn...

