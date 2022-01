Praxis in Lübz zu vergeben : Sofort verfügbar: In diese Räume könnte ein Hausarzt einziehen

In der Praxisbörse der Kassenärztlichen Vereinigung von MV werden auch Räume in Lübz angeboten. Die Stadt erhofft sich, über dieses Portal einen Hausarzt auf den Ort aufmerksam zu machen.

Lübz | Herzlich willkommen in Lübz: Nicht nur im Rathaus wünscht man sich, dass in die leerstehenden Praxisräumen in der Mühlenstraße bald neues Leben einzieht. Die Stadt hofft inständig, dass hier eines Tages wieder ein Hausarzt für seine Patienten da ist. Die Praxisräume sind seit dem Frühjahr vergangenen Jahres verwaist und stehen seit dem Jahreswechse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.