Eldenburg-Gymnasium in Lübz : Schüler spenden 1500 Euro für Frauenschutzhaus in Güstrow

Beim Sponsorenlauf am Eldenburg-Gymnasium in Lübz klingelte es wieder mächtig in der Kasse. Die Schüler laufen nicht nur für sich selbst, sondern auch für soziale Projekte.

Lübz | Natürlich hatte Schülerin Lara Kiehnapfel schon von solchen Einrichtungen gehört: von Häusern, in denen Frauen, die zu Hause körperliche, soziale, physische oder andere Formen der Gewalt erleben, Zuflucht finden können. Die Achtklässlerin am Eldenburg-Gymnasium in Lübz geht schließlich mit offenen Augen durchs Leben. Schüler wissen um Wichtigkeit v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.