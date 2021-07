Plau am See : Mehr Spielplätze für Kinder in Leisten und Karow

Stadtvertretung Plau beschließt Erweiterung und Bau von Spielplätzen. In Leisten soll es einen kompletten Neubau gegen, in Karow wurde der Weg frei gemacht, den Spielplatz zu erweitern.

Plau am See | Es gibt wieder mehr Kinder in Plau am See. Die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt geht in eine leicht positive Richtung. Dies schlägt sich auch in der Anzahl der Kinder zwischen 0 und 14 Jahren wieder. Begonnen hatte diese Entwicklung etwa um das Jahr 2005. Bevölkerungsrückgang gestoppt, auch mehr Kinder in Plau Damit ist der jahrelang anhalte...

