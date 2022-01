Analphabetismus in der Region : Mehrgenerationenhaus in Lübz sucht Mentor mit Herz für Lesecafé

Erwachsene, die kaum lesen, schreiben oder rechnen können, finden in Lübz einen Ort, wo ihnen in familiärer Atmosphäre geholfen wird.

Lübz | Das Mehrgenerationenhaus in Lübz sucht Verstärkung: Es wird dringend jemand für das Abc-Lesecafé gesucht, nachdem sich die bisherige Mitarbeiterin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. „Sie stand den Teilnehmern mit viel Herzblut und Einfühlungsvermögen zur Seite“, erinnert sich die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Kerstin Lorenz, gerne an die Zusammenarbeit. Kostenfreies Angebot für Erwachsene Das Abc-Lesecafé ist ein kostenfreies Angebot für Erwachsene ab 18 Jahren, die gar nicht oder nur bruchstückhaft lesen, schreiben und rechnen können. Im Mehrgenerationenhaus finden Betroffene ein Umfeld, in dem sie einmal in der Woche zusammenkommen und üben können. Nicht umsonst steht den Besuchern dafür die „Gute Stube“ des Hauses in der Schulstraße zur Verfügung: Die Teilnehmer sollen sich wohlfühlen in ihrer Haut. „Deshalb ist uns eine individuelle, familiäre Atmosphäre so wichtig“, sagt die Einrichtungsleiterin. Andererseits sei der wichtigste Schlüssel zur Veränderung, dass sich Betroffene ihr Handicap selbst eingestehen und aus eigenem Antrieb etwas an ihrer Situation ändern möchten. Das Lesecafé setzt dabei auf niederschwellige Angebote, wie das Problem angegangen werden kann, und ist auch mit der kreislichen Volkshochschule vernetzt. Lesekoffer mit Fachliteratur für Außenstehende Angehörige, Arbeitgeber oder andere Interessenten können in der Einrichtung des Jugendfördervereins Parchim-Lübz zudem einen Lesekoffer nutzen, der jetzt noch einmal neu mit Fachliteratur bestückt wird. Sie gibt zum Beispiel erklärende Hinweise, welche Anzeichen darauf deuten, dass ein Kollege oder Verwandter Analphabet sein könnte, und welche Wege es gibt, Hilfe anzubieten. Die Arbeit des Mehrgenerationenhauses auf diesem Gebiet wird vom Bund gefördert und zwar aus dem Programm zur „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen.“ Der Ansatz dabei: Die guten Kontakte zu den Menschen vor Ort machen Mehrgenerationenhäuser zu wichtigen Lernorten und Partnern der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung. Allein in Mecklenburg-Vorpommern soll es etwa 122.000 Menschen geben, die nicht schreiben oder keine längeren zusammenhängenden Texte lesen können. Wer wird Mentor im Lesecafé? 2020 haben deutschlandweit knapp über 170 Mehrgenerationenhäuser zusätzliche Mittel vom Bund erhalten, mit denen sie neuartige kreative und praxisnahe Ansätze verwirklichen können. Die Rede ist zum Beispiel von Workshops über den Umgang mit Geld und Formularen oder flexiblen Lerncafés. Nach den coronabedingten Einschränkungen soll das bewährte Lesecafé in Lübz wieder neu hochgefahren werden, sobald sich ein Mentor oder eine Mentorin mit Empathie und dem Herz am richtigen Fleck gefunden hat. Interessenten können sich direkt im Mehrgenerationenhaus in der Schulstraße 8 melden oder den Kontakt über E-Mail aufnehmen unter mgh-luebz@jfv-pch.de ...

