Kunstversteigerung : Mit einem Bild die Jugendarbeit in Plau am See fördern

Zugunsten des Ortsjugendringes Plau und seiner Aktion „Zeig dein Talent“ will die Tourist-Information Plau am See ein Bild des Lalchower Malers Jürgen Seifarth versteigern.

Plau am See | Es steht im Eingangsbereich des großen Hauses der Tourist-Information Plau am See. Und es ist bunt, farbenfroh und man sieht, dass sich viele Menschen auf der ein Meter mal 70 Zentimeter messenden Leinwand verewigt haben. Insgesamt sind es 37 – Kinder und Erwachsene, Talentierte und Laien. Bild wird für Jugendarbeit versteigert „Dieses Bild soll...

