Verein Lübzer Land : Museum Amtsturm darf in wenigen Tagen wieder öffnen

Nach monatelanger Museumsschließung kann nun auch der Verein Lübzer Land neu durchstarten. Gästeführer-Projekt mit Schülern soll weitergeführt werden.

Lübz | Der Verein Lübzer Land als Betreiber der kulturellen Einrichtungen in der Turmstadt darf endlich wieder mit dem Museumsbetrieb starten. Am Donnerstag wird im Mitarbeiterteam besprochen, wann sich die Türen zum Stadtmuseum Amtsturm erstmals öffnen. Die Erleichterung über das nahende Ende der Kultur-Fastenzeit prägte am Mittwoch eine spontan einberuf...

