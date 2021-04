Parchim, Plau, Goldberg und Lübz : Die Nachfrage nach Schnelltests ist gesunken

Der erneute Lockdown führt dazu, dass weniger Menschen das kostenlose Angebot in den Testzentren in Anspruch nehmen.

Parchim/Plau am See/Lübz/Goldberg | In den vergangenen drei Wochen kämpften einige Schnelltestzentren in der Region mit der hohen Nachfrage. Doch zu Beginn des erneuten Lockdown ist diese wieder merklich gesunken. Schließlich sind die Geschäfte wieder geschlossen, die Schnelltestpflicht fürs Shoppen entfällt also wieder. Nur beim Friseur müssen Kunden noch ein negatives Ergebnis vorweis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.