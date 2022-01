Nossentiner/Schwinzer Heide : Naturpark beginnt das Jahr 2022 mit Besuch bei den Fledermäusen

Das Programm für dieses Jahr steht. Am Sonnabend leitet Naturparkchef Ralf Koch eine Exkursion in die Winterquartiere der Fledermäuse. Die bedrohten Tiere müssen jedoch vor dem Coronavirus geschützt werden.

Karow | Das ist Planung! Die Veranstaltungen des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide für 2022 stehen fest und wurden zu Beginn dieses noch sehr jungen Jahres im Naturparkmagazin veröffentlicht. 58 Veranstaltungen stehen auf dem Plan. Wer will, kann sich jetzt schon eine ornithologische Schifffahrt auf dem Dobbertiner See am 26. April vormerken, das Muse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.