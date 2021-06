Plau am See : Plau hat wieder eine Kinderärztin

Die gebürtige Warenerin Nadine Brandt übernimmt die Kinderarztpraxis in der Quetziner Straße. Damit ist eine seit langem bestehende Lücke der medizinischen Versorgung in Plau geschossen worden.

Plau am See | Es sind gute Nachrichten für Eltern und vor allem für Kinder. Ob Halsschmerzen, Bauchweh oder die Vorsorgeuntersuchungen: Die jüngsten Plauer und ihre Eltern müssen für ärztlichen Rat keine weiten Wege mehr auf sich nehmen. Im Medizinischen Versorgungszentrum MVZ in der Quetziner Straße ist seit kurzem wieder eine Kinderärztin tätig. Seit Mitte Mai...

