Neue Kirchenstruktur : Katholiken gründen im Norden neue Pfarrei „Heilige Birgitta“

Nach gut einem Jahrzehnt ist die Umstrukturierung der katholischen Kirche für das Erzbistum Hamburg abgeschlossen. Nun gibt es weniger Pfarreien. Davon betroffen sind auch die Kirchengemeinden in der Region.

Parchim, Lübz, Plau, Goldberg | Die katholische Kirche hat ihre Struktur in der Region erneuert. Mit der neuen Pfarrei „Heilige Birgitta“, wurden nun die bisherigen einzelnen Pfarreien St. Joseph in Parchim und Herz Jesu in Lübz zusammengelegt. Dazu gehören auch die Städte Lübz, Plau, Goldberg und Crivitz. Die Pfarrei ist nun die Anlaufstelle für rund 2200 Katholiken in der Region. ...

