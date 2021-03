Polizeieinsatz in Plau am See : Beamte retten hilflosen Rentner aus Wohnung

Angehörige alarmierten die Plauer Polizei, die einen 78-Jähriger unterkühlt und dehydriert am Boden auffand.

Plau am See | Weil besorgte Angehörige Alarm geschlagen hatten, konnte ein hilfloser 78-Jähriger aus Plau am See am Montagabend von Polizeibeamten gerettet werden. Der Rentner lag in seiner Wohnung am Boden, er war unterkühlt und dehydriert – aber ansprechbar. Das stellten die Polizisten fest, nachdem sie sich über eine Leiter und durch ein Fenster Zutritt zur Wohn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.