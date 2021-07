Familienfreundliche Reiseziele : Plau am See belegte in Online-Abstimmung dritten Platz

Stadt ist das drittliebste Reiseziel für Familien an einem See und erhielt 25 Prozent der Stimmen

Plau am See | Bei der Online-Abstimmung zum familienfreundlichsten See-Reiseziel in Deutschland hat es Plau am See auf den dritten Platz geschafft. Damit ließ die Stadt am siebtgrößten deutschen See das Leipziger Neuseenland und den bayerischen Ammersee hinter sich. Mit 30 Prozent der Stimmen konnte sich Friedrichshafen am Bodensee den ersten Platz sichern, Prien a...

