Verein auf Nachwuchssuche : Plauer Amateurfunker starten neues Angebot

Der Amateurfunk ist ein weltweites Kommunikationsmittel, das Millionen Menschen nutzen. Die Mitglieder des Vereins in Plau am See suchen Nachwuchs und bieten dafür offene Tage an.

Plau am See | Wissen Sie, was Friedrich Merz, Chiles Ex-Präsident Augusto Pinochet und Schauspieler Marlon Brando gemeinsam haben? Nein, Sie werden darauf auch nicht kommen, obwohl die Antwort eigentlich simpel ist. Sie alle und viele andere Prominente wie der ehemalige König von Spanien, Juan Carlos, und Mahatma Gandhi sind nämlich Amateurfunker. Das sind Menschen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.