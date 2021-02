Handball : Plauer SV plant Turniere im August

Handballer des Plauer SV planen im Sommer acht Nachwuchsturniere für die neuen Jahrgänge. Anmeldungen ab sofort möglich.

Plau am See | Die Handballabteilung des Plauer SV ist jedes Jahr am Ende einer Saison Ausrichter zahlreicher Nachwuchsturniere, bei denen sich die Mannschaften der neuen Jahrgänge testen können. Ähnlich wie im Vorjahr wissen die Turnierorganisatoren aber noch nicht w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.