Polizeisuche : 13- und 15-Jährige aus Plau am See vermisst

Die beiden Mädchen aus einer Wohngruppe sind seit Montagnachmittag verschwunden.

Plau am See | Die Polizei sucht nach zwei vermissten Mädchen aus Plau am See. Die 13-jährige Samanda-Josefine und die 15-jährige Yasmin kehrten laut den Beamten am Montagnachmittag nicht in ihre Wohngruppe zurück. Es wird vermutet, dass beide gemeinsam unterwegs sind. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Polizei bittet daher um Mithilfe ...

