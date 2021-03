Polizeieinsatz bei Goldberg : Henry Dittmer wird vermisst

Die Polizei sucht in der Region Goldberg nach Henry Dittmer. Der 49-Jährige ist auf Medikamente angewiesen.

Goldberg | Die Polizei sucht derzeit in der Region Goldberg nach einem Vermissten, der dringend Medikamente benötigt. Der 49-jährige Henry Dittmer wurde zuletzt am Dienstag gegen 15 Uhr in seinem Wohnort Below gesehen. Er ist mit einem Fahrrad unterwegs und irrt wahrscheinlich ziellos umher. Nachdem das Verschwinden von Henry Dittmer bemerkt worden war,...

