Angeln in Lübz : Sie nahmen zum letzten Mal Fischereischein-Prüfungen ab

Alle neuen Angelberechtigten seit 2006 aus den Amtsbereichen Goldberg-Mildenitz und Eldenburg Lübz kamen an Marita Schlups und Volkmar Labahn nicht vorbei. Im nächsten Jahr sind ihre Nachfolger an der Reihe.

Lübz | Welche Schonzeit hat die Quappe? Welches Mindestmaß müssen welche Fische haben, damit sie von der Angel auf den Teller dürfen? Solche und 58 weitere Fragen rund ums Angeln, um Fische und Gewässer mussten elf Prüflinge am Sonnabend im Lübzer Bürgerhaus beantworten, um ihren Fischereischein zu bekommen. Wer in Mecklenburg-Vorpommern angeln will, braucht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.