Vielfalt in Lübz : Regionale Schule erhält „Schule:Global-Siegel“ als erste in MV

Lübzer Bildungseinrichtung will sich international verbinden. Die Schüler sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu weltoffenen Persönlichkeiten zu entwickeln.

Lübz | Die Regionale Schule in Lübz hat sich der Diversität verschrieben und ist für ihre Weltoffenheit nun mit dem „Schule:Global-Siegel“ ausgezeichnet worden. Das Siegel wird an Schulen verliehen, die im Bereich internationaler Austausch, interkulturelle Kompetenz und Diversität aktiv sind oder es werden wollen. Die Regionale Schule in Lübz, ist die erste ...

