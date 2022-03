Gebäude und Natur überzeugen : Reiseportal kürt Plau zur schönsten Kleinstadt im Norden

Plau am See ist im Tourismus ein beliebtes Reiseziel im Land. Nun erhielt die Stadt sogar den Titel „Schönste Kleinstadt in Norddeutschland“. Es ist nicht die einzige Auszeichnung des Ortes.

Plau am See | Das Online-Reiseportal „Reisereporter“ hat Plau am See zu der schönsten Kleinstadt in Norddeutschland gewählt. Die Stadt setzte sich damit gegen zehn andere Städte mit weniger als 20 000 Einwohnern durch. Die Stadt zeichne sich besonders durch viel Grün und Kultur aus, wie es in der Begründung heißt. „ Aber auch charmante Gassen und gut erhaltene F...

