Kultur in der Kirche Kuppentin : Robert Schulz aus Goldberg spielt erstes eigenes Orgel-Konzert

Der Orgelspieler Robert Schulz aus Goldberg steht vor einer enormen Herausforderung. Am Freitag gibt der 20-Jährige in Kuppentin sein erstes eigenes Konzert. Zuvor macht er ein für Musiker ungewöhnliches Geständnis.

Gallin-Kuppentin (OT) | Robert Schulz blättert durch seine Noten. Ein Stapel von ansehnlicher Größe liegt neben ihm auf der Orgelbank in der Dorfkiche in Kuppentin bereit. Er greift zuerst zu einem Präludium in G-Dur von Johann Sebastian Bach, faltet die zusammengeklebten Seiten auf, platziert sie vor sich auf dem Pult des Spieltisches. Bis auf Schulz ist die Kirche leer. ...

