Saisonverkehr der Südbahn 2021 : Der letzte Zug in Plau am See ist abgefahren

Die Saison 2021 endete am Sonntag. Die Südbahn-Initiative zog Bilanz. Im Verkehrsministerium gibt es bereits Pläne für 2022.

Parchim/Plau am See | Am Sonntag fuhr für dieses Jahr der letzte Zug auf der Südbahnstrecke von Plau am See nach Parchim. Die Südbahn-Initiative um Clemens Russell nutzte die Gelegenheit, um Bilanz für den Saisonverkehr 2021 zu ziehen. Außerdem bedankten sich die Aktivisten bei den Mitarbeitern der Odeg, von der Hanseatischen Eisenbahn Hans und bei denen von Regio Infra da...

