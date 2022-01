Im zweiten Anlauf : Sanierung des Sportlerheimes in Passow kann starten

Schon lange möchte die Gemeinde Passow das Haus am Sportplatz erneuern und eine angenehme Umgebung schaffen.

Passow | Eigentlich sollte das Gebäude am Sportplatz in Passow schon vor zwei Jahren saniert werden, doch der Gemeinde fehlte damals das Geld. Nun hat es im zweiten Anlauf geklappt. Die Fördermittel des Landes aus dem Strategiefonds in Höhe von rund 95.000 Euro sind genehmigt und auf der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag erklärte Bürgermeisterin Barbara Schrul, dass die Arbeiten demnächst beginnen können. Gemeindevertreter stimmen zu „Ich habe ein Ingenieurbüro mit der Planung für die Sanierung beauftragt“, erklärte Barbara Schrul. Den Zuschlag bekam das Architektur- und Planungsbüro Lemke-Uphaus aus Parchim. Die Entscheidung erhielt die Zustimmung der Gemeindevertreter. Das Gebäude wird vor allem vom Sportverein TSG Passow/ Werder und der Grundschule Passow im Sportunterricht genutzt. Die Räumlichkeiten dienen der Alten Herrenmannschaft, dem Kinderteam des Vereins und den Schülern unter anderem als Umkleide. Das Sportlerheim nutzt der Verein außerdem bei Veranstaltungen auf dem Sportplatz. Neben der Fußballabteilung gibt es im Verein noch Volleyball für Kinder und Erwachsene, eine Gymnastikabteilung und den Breitensport. Rund 100 aktive Mitglieder zählt die TSG Passow/Werder. Auch interessant: Volleyballer kommen ins Liga-System Haus muss erneuert werden Doch dem Haus am Sportplatz, das nach Angaben von Bürgermeisterin Barbara Schrul aus den 1960er oder 1970er Jahren stammt, droht zunehmend der Verfall und kann kaum noch ordentlich genutzt werden. „Wir wissen nicht, was bei der Sanierung auf uns zukommt und welche Überraschungen warten, wenn wir unter das Dach schauen“, sagt der langjährige erste Vorsitzende des Vereins Dietmar Felski. Das Amt gab er im Sommer des vergangenen Jahres ab, ist nun aber im Verein mit der Organisation der Baumaßnahme betraut. „Alles, außer der Heizung, ist auf dem alten Stand“, sagt Dietmar Felski. „Das Dach ist undicht, die Isolierung ist durch und die Elektrik marode“, erklärt er. Neue Toiletten und Überdachung Nun soll das Gebäude komplett saniert werden. „Wir ändern auch die Raumaufteilung“, sagt Dietmar Felski. „Dann wird es eine eigene Toilette für die Lehrer geben und auch neue Toiletten in den Umkleidekabinen“, erklärt er. Sobald die Sanierung abgeschlossen ist, will der Verein in Eigenleistung die Terrasse überdachen. „Wir wollen dort hagelschlagsichere Lichtplatten anbringen“, ist die Vorstellung der Mitglieder. Dass die Frauen und Männer handwerklich begabt sind, zeigt eine provisorische Flutlichtanlage, die die Männer der Alten Herrenmannschaft gebaut haben. So sind nun auch Trainings zu späteren Uhrzeiten möglich. Fußballtrainer gesucht Durch die Pandemie ist der Verein mehr oder weniger gut gekommen. „Ich bin froh, dass nun endlich wieder Schulsport möglich ist und Trainings auch wieder erlaubt sind“, ist Dietmar Felski erleichtert. Bis 2018 gab es noch eine erste Männermannschaft. „Das war immer ein Event im Dorf“, sagt Dietmar Felski. Doch der ehemalige Trainer zog arbeitsbedingt weg und es fand sich kein anderer, der das Team übernehmen konnte. „Wir suchen deshalb einen Verantwortlichen der die Qualifikationen hat, denn wir würden gern wieder eine erste Mannschaft haben“, sagt Felski. Bis zum November muss die Sanierung des Sportlerheims nun abgeschlossen sein, damit die Förderung nicht verfällt. Das sollte aber mit dem Engagement der Mitglieder des Vereins auf jeden Fall möglich sein. ...

