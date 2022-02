Verein Lübzer Land : Schatzkiste am Amtsturm bietet Bücher und Spiele zum Symbolpreis

Der Verein Lübzer Land hat eine Schnäppchenstube mit einer Kasse des Vertrauens eingerichtet. Dort können sich Einwohner und Gäste für kleines Geld Lesenachschub aussuchen.

Lübz | Dieser Raum ist ein kleines Schatzkästchen: In der Schnäppchenstube am Markt von Lübz gleich neben dem Museumseingang finden Schnäppchenjäger vom Krimi bis zum Kochbuch eine bunte Auswahl. Auch Bilderbücher für kleine Nochnichtleser oder Kinder, die gerade beginnen, in die Welt der Buchstaben einzutauchen, sind hier zu haben sowie Spielesammlungen, Hö...

