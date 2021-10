Sportstätten in Lübz : Scheitert Turnhallensanierung womöglich an Co-Finanzierung vom Land?

Die Haus- und Brandschutztechnik im Gebäude an der Schützenstraße ist noch aus DDR-Zeiten. Der Bund stellt 1,4 Millionen Euro für die Sanierung zur Verfügung.

Lübz | Die Stadt Lübz möchte die Turnhalle am Schulkomplex in der Schützenstraße energetisch sanieren lassen. Rückendeckung für das Vorhaben gab es in dieser Woche von den Stadtvertretern. Sie fassten einen Grundsatzbeschluss, dass das Bauvorhaben mit Mitteln aus einem Bundesprogramm realisiert wird. Es existiert auch schon ein Fördermittelbescheid. Die zuge...

