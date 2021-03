Nach fast zehn Jahren : Schloss Daschow eröffnet im Juni wieder

Nachdem das Jagdschloss jahrelang leerstand, wird es derzeit renoviert. Und der neue Inhaber hat große Pläne.

Daschow | „Hier drin bin nur ich. Und der Hausgeist“, sagt Anne Grünzig. Doch das soll sich bald ändern: Seit August 2020 arbeitet die Hausdame des Schlosses Daschow an umfangreichen Umbauarbeiten, um das Schloss für die Eröffnung im Sommer schick zu machen. Am 19. Juni öffnen Hotel und Café Zum landesweiten Kulturerbefestival „Mittsommer-Remise“ am...

