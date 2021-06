Westmecklenburg : Schulabschluss an der Produktionsschule

Neun von 24 Schülern haben nach dem Besuch der Schule ihren Hauptschulabschlüsse in der Tasche.

Greven | Es herrscht festliche Stimmung im Saal der Produktionsschule Westmecklenburg in Greven. Am Dienstag wurden auch hier die Zeugnisse übergeben. Neun von 24 Schülern haben es geschafft und nun ihre Hauptschulabschlüsse in der Tasche. Die Schule bietet jungen Menschen, die aus dem einen oder anderen Grund durch das Raster des regulären Schulsystems ger...

