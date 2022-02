Kunst in MV trotz Corona : Schüler können noch fünf Tage lang beim Online-Talentcamp mitmachen

Die vier Internet-Kurse werden von namhaften Künstlern aus MV geleitet. Die durch die Workshops entstandenen Werke können von Jugendlichen bis 20. Februar für einen Kunstwettbewerb eingereicht werden.

Augzin | Noch bis zum 20. Februar können Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren am Talentcamp teilnehmen. Auch das Talentcamp 2022 kann aufgrund der Corona-Vorsichtsmaßnahmen wieder nur in digitaler Form stattfinden. „Dafür können die Jugendlichen aber von ihrem Zuhause aus zu jeder Uhrzeit an den Workshops teilnehmen und beim Wettbewerb mitmachen“, wirbt Dan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.