Plau am See : Shantychor Plau: Erster Auftritt nach Corona-Pause

Die 30 Männer des Shantychors Plau können sich freuen, denn der Auftritt beim Burgmuseum Plau konnte stattfinden. Zudem können sie jetzt dank Fördermittel in neue Technik investieren.

Plau am See | Es ist ein warmer Tag gewesen, etwa 25 Grad im Schatten, fast wolkenloser Himmel. und das auch hier vor der Burg Plau. Die Sänger, 30 Stück an der Zahl, der Plauer See-Männer treten wieder auf. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder zu sehen und zu hören sind“, meint Chorleiter Günter Grittke. Lange Zeit sei nichts gelaufen, nicht einmal richtig Proben...

