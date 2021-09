In Quetzin bei Plau am See : Sportboot läuft auf Grund – Treibstoff verunreinigt Wasser

Am Mittwochabend sank ein Sportboot an seinem Steg auf den Grund. Die Freiwillige Feuerwehr musste die Ausbreitung von Treibstoff verhindern.

Plau am See | In Plau am See drohte am Mittwochabend ein Sportboot zu sinken. Das sechseinhalb Meter lange Wasserfahrzeug lief an seinem Steg im Ortsteil Quetzin mit dem Heck auf den Grund. Wegen austretenden Kraftstoffs mussten Ölsperren durch die Freiwillige Feuerwehr ausgebracht werden. Freiwillige Feuerwehr unterstützt auf dem Plauer See „Im ersten Moment...

