Kommunalpolitik in Lübz : Stadtvertreter von Lübz tagen am Mittwoch in Präsenz und digital

Das erste Treffen der Stadtvertreter im neuen Jahr findet am 2. Februar in Lübz hybrid statt: Kleingärtner protestieren gegen geplanten Abriss und Kulturverein Lübzer Land berichtet über seine Arbeit.

Lübz | Die Lübzer Stadtvertretung tagt am Mittwoch, 2. Februar, sowohl in Präsenz als auch digital. Der Gesetzgeber räumt Kommunen während der Pandemiezeit die Möglichkeit ein, sich vor Ort zu treffen oder sich gleichzeitig von anderswo per Videokonferenz zuzuschalten. Mit der Form von Hybridsitzungen soll das Risiko vor einer Ansteckung minimiert werden und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.