Schnäppchenmarkt : Streitigkeiten führen zum Ende des Flohmarktes in Mestlin

Mit dem Tausch und Handel von mehr oder weniger ausgefallenen Waren und echten Schätzen ist es auf dem Flohmarkt in Mestlin bald vorbei. Betreiber Thomas Frost zieht im Streit mit der Gemeinde nun nach Parchim.

Mestlin | Der Flohmarkt in Mestlin mauserte sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu einem Großereignis in der Region. Bis zu 6000 Menschen pilgerten zu Hochzeiten an den Wochenenden auf das rund drei Hektar große Wiesengelände an der B 392. Von Kleidung über Spielzeug bis hin zu wertvollen Antiquitäten brachten die Händler alles unters Volk, was sich nu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.