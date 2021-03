Parken beim EKZ Lübz : Teure Knöllchen sorgen für Ärger

Auf dem Parkplatz werden ohne Parkscheibe rund 25 Euro fällig. Doch es gibt eine Möglichkeit, die Geldstrafe zu umgehen

Lübz | Hans-Werner Albrecht aus Daschow war zufriedener Stammkunde des Einkaufszentrums in Lübz. Doch die Zeiten sind vorbei. Das kündigt er in einem offenen Brief an, den er unserer Redaktion geschickt hat. 24,90 Euro für vergessene Parkscheibe Der Grund: Seit März bewirtschaftet den Parkplatz des EKZ das private Unternehmen „Fair parken“. Zahlreiche ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.