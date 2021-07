Ölspur auf der B 392 bei Goldberg : Havarie am Traktor führte zu Behinderungen

Eine etwa 1000 Meter lange Ölspur behinderte gestern Nachmittag die Bundesstraße 392 zwischen Goldberg und Techentin.

Goldberg | Das Traktorengespann mit einem Strohanhänger war auf der Fahrt von Diestelow nach Below. In Höhe des Abzweigs nach Hof Hagen riss eine Ölleitung, was der Fahrer anfangs nicht bemerkte. Erst rund einen Kilometer später war dies der Fall und die Zugmaschine stoppte, eine Weiterfahrt war nicht möglich. Schlecht war nur, dass dies nun wenige Meter nach ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.