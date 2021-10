Bollewick : Trödelmarkt an der Feldsteinscheune

Am kommenden Wochenende darf wieder gefeilscht und gehandelt werden.

Bollewick | Am Wochenende wird in Bollewick ein Trödelmarkt up'n Andreas Hoff veranstaltet. An der Südseite der größten Feldsteinscheune Deutschlands laden Händler am 16. und 17. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr zum Bummeln und Einkaufen. Das Angebot reicht von Kleidung über Bücher bis hin zu Spielzeug und Silberwaren. Facebook Iframe Sammler und Schnäpp...

