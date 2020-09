Plau / Karow : Von Spinnen und anderen Tieren

Im Karower Meiler kommen kleine Tiere ganz groß raus

von Alexander Fischbach

13. September 2020, 12:57 Uhr

Plau / Karow | Es sind farbenprächtige, große Bilder die hier im Naturparkzentrum Karower Meiler zu sehen sind. Darauf Tiere, die man häufig übersieht. Fliegen, Spinnen und Käfer. Sie sind Teil einer von zwei Ausstellungen, die derzeit hier gezeigt werden. Fotograf Wolf-Peter Plozin bildet einen Querschnitt durch die Artenvielfalt ab.

Faszination für Gliederfüßer

Seine Leidenschaft gilt aber hauptsächlich den Spinnen. „Eigentlich waren die Tiere im Biologiestudium immer etwas spärlich behandelt worden“, so Wolf-Peter Plozin. Deswegen begann er, sich für dieses weitgehend unbekannte Tier zu interessieren. Bei Spinnen, so findet er, gibt es in der Bevölkerung sehr zwiespältige Meinungen. Die einen bewundern gerade bei tropischen Spinnen ihre Form und Farbenpracht, den anderen läuft ein Schauer über den Rücken. Dabei sind auch die europäischen Vertreter der Spinnen durchaus sehenswert und genauso farbenprächtig und faszinierend wie ihre tropischen Verwandten. In Europa sei diese Tierart maßlos unterbewertet. „Alleine schon das unterschiedliche Jagdverhalten ist faszinierend“, erläutert der 1960 geborene Plotzin. „Es gibt Spinnen, die lauern und warten, und andere wiederum errichten ihre kunstvollen und äußerst stabilen Fangnetze.“ Überwältigend sei auch die Vielfalt der verschiedenen Arten.



Spinnen sind ungefährliche Untermieter

„Man braucht aber keine Angst zu haben“, fährt er fort. „Die Arten, die bei uns im Haus leben, sind für den Menschen ungefährlich. Sie können nicht mit einem Biss die Haut durchdringen.“ Das Gleiche gilt auch für die meisten Spinnen, die draußen leben. Hier gibt es nur laut seiner Aussage eine Art, nämlich den Dornfinger, der in der Lage ist, zu beißen. Dieser Biss könne recht schmerzhaft sein, genauso unangenehm wie ein Wespen- oder Hornissenstich für Allergiker. Spinnen greifen allerdings Menschen nicht an.

Irgendwie, so sagt er, habe er beim Fotografieren oft solche etwas mit Misstrauen beäugte Tierarten im Visier. Das schlägt sich auch in dieser Ausstellung nieder. Farbenprächtig wie die Spinnen zeigen sich hier auch die Fliegen. Diese spielen eine sehr wichtige Rolle als Verwerter von tierischen und pflanzlichen Abfällen in der Natur. Sie sei nicht nur Nahrungsquelle für Vögel und größere Insekten und Lurche, sondern auch die wichtige Putztruppe in der Natur.

Seit 1985 fotografiert der im amtlichen Naturschutz tätige Wolf-Peter Plozin hauptsächlich im Makrobereich, das heißt eben genau diese kleinen Dinge und Lebewesen. Darüber hinaus ist er auch noch als Fotograf für analoge Schwarz-Weiß-Bilder tätig, hier allerdings im Bereich Musik.

Die Ausstellung ist täglich von zehn bis 17 Uhr im Karower Meiler zu sehen. Am 25. September wird die Ausstellung mit einer Finissage und einem Vortrag zum Thema Insekten und Spinnen beendet.

Als Bonus: Einmalige Sonderausstellung

Als Besonderheit findet sich im Körper Meiler noch eine Sonderausstellung von Teilnehmern des freien ökologischen Jahres (FÖJ). Als Ersatz für ein gemeinsames Seminar gibt es hier eine digitale Alternative. Unter Anleitung von zwei Künstlerinnen setzten sich Jugendliche mit der Frage auseinander, was Corona mit uns Menschen und der Umwelt macht. Es sind noch bis zum 15. September Fotografien, Collagen, Druck und Skulpturen zu sehen.