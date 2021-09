Plau am See : Veranstalter Ernst Matheis sagt Triell in Plau am See ab

Das Triell der drei Bürgermeisterkandidaten von Plau am See war für Dienstag, 21. September, geplant. Es wird nicht stattfinden. Dies gab Veranstalter Ernst Matheis am Montag bekannt.

Plau am See | Nach organisatorischen Schwierigkeiten war das in Plau anberaumte Wahlkampftriell auf Vorschlag des Kandidaten Marco Rexin auf den 21. September verlegt worden. Nun gab der beauftragte Veranstalter, Ernst Matheis bekannt, dass dieses Forum nicht stattfinden kann. Organisation in der Kürze der Zeit zu schwierig Der Grund hierfür sei, dass sich in...

