Schule am neuen Teich in Lübz : Vier kreative Klimaschützerinnen bekommen Bares für ihre Bilder

Die Klasse 9a der Förderschule "Am neuen Teich" in Lübz beteiligte sich am landesweiten Klimaschutz-Wettbewerb. Mit Erfolg: Vier Schüler gehören zu den ausgewählten Preisträgern.

Lübz | Die Schüler der 9a hatten am Mittwoch zwar schon eine leise Vorahnung, dass Schulleiter Steffen Petzak ihnen in der Kunststunde etwas Erfreuliches zu verkünden hat. Dennoch war seine Nachricht eine faustdicke Überraschung: Die Neuntklässler aus der Schule am neuen Teich haben erfolgreich am diesjährigen kreativen Klimaschutzwettbewerb für Mecklenburg-...

