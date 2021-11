Wasserschutzpolizei Plau am See : Saison 2021: 15 Sportbootunfälle und keine Badetoten

Die für den Plauer See verantwortlichen Polizeibeamten bewerten die coronabedingt kurze Saison 2021 großenteils positiv. Neue Trendsportarten werden zunehmend zum Problem.

Plau am See | Die Saison 2021 auf dem Plauer See endete spektakulär. Am vorletzten Tag, am 30. Oktober, löste sich beim nächtlichen Angeln unbemerkt der Anker eines Charterbootes. Die Mieter hatten den Anker auf dem der Stadt Plau am See gegenüber liegenden Ufer ausgeworfen. Ankerlos trieb das Boot auf den See und traf irgendwann auf Tonne 7, die zur Markierung der...

