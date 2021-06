Plau am See/Parchim : Für Wassersportler ist die lange Trainingspause zu Ende

Wassersportvereine in Parchim und Plau sind wieder in ihren Booten unterwegs und planen wieder erste Veranstaltungen. Durch Corona sind im vergangenen Jahr viele Feste und Wettkämpfe ausgefallen.

Plau am See / Parchim | Seit Anfang Juni sieht man dienstags wieder ein langgestrecktes Drachenboot auf dem Wockersee in Parchim, manchmal sind es auch zwei. An Bord sind die Mitglieder des Drachenbootvereins Parchim. „Bei Rennen treten wir als Team Hartcorallen an“, sagt Waldemar Skrocki, der Vorsitzende. Froh seien alle, dass die siebenmonatige coronabedingte Zwangspause v...

