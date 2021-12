Wegen verschärften Corona-Regeln : Dance Masters sagen auch Veranstaltung in Goldberg ab

Veranstalter ziehen wegen neuen Corona-Regeln in MV die Notbremse für die beliebte Tanz-Show in der Mehrzweckhalle, die am 3. Dezember stattfinden sollte. Tickets können umgetauscht oder zurückgegeben werden.

Goldberg | Viele Liebhaber von Tanzshows oder solche, die sogar selbst tanzen, haben sich schon riesig auf den Auftritt der „Dance Masters! – Best of Irish Dance“ am Freitag in Goldberg gefreut. Kulturveranstaltungen finden in der Region generell nicht allzu viele statt. Doch nun ist auch am 3. Dezember nichts mit „furioser, leichtfüßiger Tanzleidenschaft, gebal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.